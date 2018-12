Ahmet Akın: ''Belediyecilikte fark yaratacağız''

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, "Benim başkanlığımda, erzaktan, asker yardımlarına, kırtasiyeden, tekerlekli sandalyeye kadar Balıkesir'de ihtiyaç duyulan her yerde sosyal belediyecilik hizmetleri zamanında ve sürekli yapacağız. Var olan yardımları sürdüreceğiz. Hemşehrilerim, 'benim belediyem her zaman yanımda' diyerek yüzü gülecek" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın Balıkesir'in her mahallesinden her sokağına hatta her haneye girerek hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap vereceklerini ifade etti. Ahmet Akın, şunları söyledi:

"Benim başkanlığımda belediyeden yardım talep eden hemşehrilerimiz, ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımcı olabilmek için belediyemizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz. Yardım talep eden ailelere başta erzak olmak üzere, ihtiyacına göre ev eşyası, giyecek, yakacak, kırtasiye, kira yardımı, medikal malzeme yardımı gibi pek çok farklı konuda yardımcı olacağız. Hemşehrilerimizin maddi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, çocukların, yaşlıların, hastaların isteklerini de kayıt altına alarak bu talepleri de karşılamak için çalışacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini uygulayacağız. Balıkesir'de ihtiyaç sahibi tek bir vatandaş, tek bir aile kalmayıncaya kadar kapı kapı dolaşıp hizmeti onların ayağına götüreceğiz. Bütün bu yardımlar için Balıkesir esnafımız, sanayicimiz, ticaret erbabımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hareket edeceğiz."