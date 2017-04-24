Ayazağa ''Gündüz Bakımevi''ne kavuştu

Daha önce faklı bir noktada bulunan SAGEM de yenilenen yüzüyle gündüz bakımevinin bulunduğu kompleks içinde daha konforlu, daha rahat ve daha donanımlı bir şekilde hizmet vermeye başladı.

Çocukların ve gençlerin eğitimine destek vermek amacıyla çalışmalarına devam eden Sarıyer Belediyesi, çalışan ailelerin güvenli bir şekilde çocuklarını emanet ettiği gündüz bakımevlerinin 5.sini Ayazağa Mahallesi’nde açtı. Açılışa, 23 Nisan nedeniyle misafir edilen miniklerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Misafir öğrencilerin folklor gösterileriyle başlayan açılış, SAGEM’li miniklerin okuduğu şiirlerle devam etti. Açılışta SAGEM öğrencilerinden Emircan Tiryaki, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e bestelediği şarkıyı seslendirdi.

KISA SÜREDE TAMAMLANDI

İlk konuşmayı yapan Ayazağa Muhtarı Mustafa Karaman, Sarıyer Belediyesi’nin Ayazağa Mahallesi’ne yaptığı hizmetlerden memnun olduklarını dile getirerek, “Sarıyer’de eğitim ve öğretime önem veriliyor. Mahallemizde böyle bir merkezin açılması bizi mutlu etti. Ayazağa halkına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Ayazağa’da açılan gündüz bakımevinin yapımına sponsor olan rotaryenler Nur Albayrak ve Özcan Albayrak da açılışta kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Albayrak çifti gündüz bakımevini kısa bir sürede Ayazağa Mahallesi’ne kazandırdıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, Sarıyer Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

TEK AMACIMIZ TOPLUMA HİZMET

Eğitimin önemini her fırsatta vurgulayan Sarıyer Belediye başkanı Şükrü Genç ise tek amacının topluma hizmet olduğunu sözlerine ekleyerek, “Bugün Ayazağa’da hem okul öncesi eğitim merkezimizin hem de SAGEM’in açılışını yapmanın gururunu yaşıyorum. Büyük Atatürk’ün de söylediği gibi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için çalışıyoruz. Biz durmayacağız. Her bir faaliyeti yaparken, yeni ve daha kullanışlı alanlar yaratırken Ayazağa Mahallesi’ni de diğer mahallelerden ayırmıyoruz. Herkese aynı hizmeti götürmeyi ilke edindik. Bu yolda yürürsek çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA SEVGİYİ ÖĞRETELİM

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamarından da bahseden Genç, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları’nın 23 Nisan’ı ‘Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ olarak belirlerken bir şeye dikkat ettiklerini belirterek, “Bu topraklar işgalden kurtarılırken çok kan döküldü. İşte bu bayram bu şehitlerimizin çocuklarına, atalarımızın çocuklarına armağandır. 23 Nisan nedeniyle misafir ettiğimiz çocuklar bir ‘çocuk meclisi’ kurdu. Çocuklar kendi aralarında bir bilgi paylaşımı yapıp bildirge yayınladılar. Vanlı bir çocuğumuz vardı. Kendisine “Barış nedir?” diye sordular. Dedi ki, “Ağabey barış sevgi demektir.” Bu kadar net. Eğer bu çocuklar bizim geleceğimiz ise, onlara kavga etmek yerine sevgiyi öğretelim” dedi. Konuşmaların ardından Başkan Genç, Nur Albayrak ve Özcan Albayrak çiftine desteklerinden dolayı plaket takdim etti. Açılış, kurdele kesimiyle son buldu.