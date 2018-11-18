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  4. 18 Kasım 2018 16:15

CHP'li Akın: Plakamız 10 ama Balıkesir'i 1 numara yapacağım

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, "Sözüm söz! 5 ay sonra Balıkesir'de sanatın ve gençlerin önünü açmak için gece gündüz çalışacağım" dedi.

CHP'li Akın: Plakamız 10 ama Balıkesir'i 1 numara yapacağım
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Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği'nin düzenlediği Sonbahar Kahvaltısında sanatçılar, sanatseverler ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Büyük bir ilgi ile karşılanan Balıkesir Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın burada yaptığı konuşmasında Dernek Başkanı Rafet Topalak'a ve katılımcılara teşekkür etti. Ahmet Akın,  sanatın ve sanatçının önünü açan sosyal belediyecilik anlayışından geldiklerini belirterek şunları söyledi:

"Sözümüz söz! 5 ay sonra Balıkesir'de sanatın ve gençlerin önünü açmak için gece gündüz çalışacağım. Gençlerimizin sanata ilgi duyduğu, gençlerin önünün açıldığı bir kente doğru adım adım ilerliyoruz. Balıkesir'in plakası 10 ama Balıkesir'i 1 numara yapıp kısıkıskanılacak il yapmak için çalışacağım"

ahmet akın , chp , balıkesir
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