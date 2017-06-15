Çocuklardan Başkan Şükrü Genç'e sevgi seli

Sporun ve sporcunun gelişimi için 9 yılda çeşitli yatırım ve hizmetlere imza atan ve gençlerin, spor kültürüne sahip bireyler olması için çalışmalarını sürdüren Sarıyer Belediyesi, yaz döneminde cimnastikten tekvandoya, kız futbolundan yüzmeye kadar 10 farklı branşta eğitim verecek 9.Yaz Spor Okulları’nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yanı sıra başkan yardımcıları; Hüseyin Coşkun, İsmail Erdem, Sevgi Atalay ve Semra Kartal da katıldı.

10 dalda 3 bin 310 çocuk

Yetenekli çocukların keşfedilmesi ve spora kazandırılması için çalışmalarına devam eden Yaz Spor Okulları’nın açılışında toplam 10 branştan 3 bin 310 çocuk doyasıya eğlendi. Bando gösterisiyle başlayan tören, çocukların kortej yürüyüşü ile protokolü ve ailelerini selamlamalarıyla devam etti. Ekranların sevilen yüzü Ali Tınas’ın sunuculuğunda gerçekleşen organizasyon birbirinden eğlenceli dans gösterileriyle renklendi.

Karizmashow’dan muhteşem gösteri

Dans şovlarının ardından sahneye çıkan Başkan Şükrü Genç konuşmasının öncesinde çocuklara, bir gelenek haline gelen ‘Barış Çığlığı’nı attırdı. Çocuklara seslenen Genç sizin güzelliğiniz her tarafa barış ve mutluluk olarak yansısın diyerek, “Yerel yönetimlerin işinin sadece asfalt yapmak, yol yapmak değildir. Geleceğimizin teminatının çocuklarda ve onların annelerinde olduğu unutulmamalı. Ben inanıyorum ki, siz çok daha önemli yerlere geleceksiniz. Aydınlık, çağdaş ve barış içinde bir Türkiye sizin sayenizde mümkün olacak” dedi. Başkan’ın konuşmasının ardından sahne ‘Karizmashow Akrobatik Gösteri Ekibi’nin oldu. Akrobatik basketbol şovuyla açılışa renk katan ekip, sergilediği performansla ayakta alkışlandı.

Ücretsiz eğitim

Gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklara sporu sevdiren Yaz Spor Okulları’nın kayıtları 24 Mayıs - 13 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Çayırbaşı Stadı’nda düzenlenen törenle açılan okullar; futbol, kız futbol, voleybol, basketbol, yüzme, atletizm, judo, tekvando, karate ve jimnastik olmak üzere 10 farklı branşta ücretsiz eğitim vererek,çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmesini ve spor yaparak yetişen bireyler olmalarını hedefliyor.