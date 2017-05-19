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  4. 19 Mayıs 2017 17:45

Diyanet İşleri Başkanı ölümden döndü

Van'da düzenlenen temel atma töreninde Diyanet İşleri Başkanı ölümden döndü.

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Van’da düzenlenen temel atma töreninde aniden bastıran fırtına nedeniyle platformun kısmen çökmesi sonucu Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli adeta ölümden döndü.

Van İl Müftülüğü için Eski Araştırma Hastanesi yakınlarında yapılacak bina için temel atma töreni düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Van Valisi İbrahim Taşyapan, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, kurum amirleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı tören, aniden esen fırtınanın azizliğine uğradı. AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay’ın konuşması sırasında davetliler için kurulan platformun demir ayaklıkları fırtına nedeniyle yerinden çıktı.

Yaşanan çökme esnasında davetliler etrafa kaçışırken, Mehmet Görmez ise korumalar tarafından alandan çıkarıldı. Aralarında Mehmet Görmez’in de bulunduğu çok sayıda davetli adeta ölümden döndü. Fırtına nedeniyle kısa süreliğine ara verilen tören, daha sonra butona basılarak temele ilk harcın dökülmesiyle son buldu. Görmez ve beraberindekiler ise daha sonra buradan ayrıldı.

İHA

van , ölüm , diyanet işleri başkanı , Temel Atma Töreni