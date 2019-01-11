İBB'den İSPARK'a indirim kıyağı

Zarar tartışmaları ile gündeme gelen İSPARK, bir çok otoparkın işletilmesinin fayda-maliyet bakımından sürdürülemez duruma geldiğini belirterek İBB'ye kira indirimi başvurusu yaptı. İBB de İSPARK'tan aylık olarak aldığı yüzde 25'lik kira payını ortalama yüzde 15 indirdi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'ye konuşan CHP'li İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı, bu indirim ile İBB'nin İSPARK'a yıllık 45 milyon lira civarında ek gelir sağlayacağına dikkat çekerek “İndirim, İBB bütçesi için de 45 milyon liralık kayıp anlamına geliyor” dedi.

İstanbul genelinde 606 noktada 95 bin araç kapasiteli otoparkın işletmecisi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İSPARK'ın 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 17 milyon 949 bin lira zarar açıklamasının yarattığı tartışma sürüyor. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği 17 milyon 949 bin liralık zararı kabul etmemiş “Şirketler son çeyrekte toplu ödeme yapar. İSPARK’ın da zarar ettiği yok. 2018 sonu itibariyle İSPARK’ın 4 milyon TL kârı var” açıklaması yapmıştı. Ancak zarar değil kar ettiği öne sürülen İSPARK'ın İBB'ye dikkat çekici bir “indirim” başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. İSPARK A.Ş'nin 8 Kasım 2018 tarihli başvurusu aralık ayı İBB Meclisi'nde gündeme alındı.

“PERSONEL MALİYETİMİZ ARTTI”

Başvuru dilekçesinde değişen ekonomik ve çevresel şartlar nedeniyle İSPARK'ın işletme açısından bazı problemlerle karşı karşıya kaldığı, son 3 yılda personel maliyetlerinin yüzde 95 oranında attığı, toplu iş sözleşmesi sonucunda personele yüzde 20 zam, 2019 yılı için ise enflasyon oranında artış yapılmasının kararlaştırılmasıyla personel maliyetinin 2018 yılı toplam maliyetler kalemleri içerisinde yüzde 70 seviyelerine ulaştığı kaydedildi.

MALİYET BAKIMINDAN SÜRDÜRÜLEMEZ HALE GELDİ

Buna karşın son 3 yılda otopark ücretlerinde sadece yüzde 13 oranında artış yapıldığı, artan personel maliyetleri, bakım-onarım giderleri ve diğer giderler nedeniyle başta yol üstü otoparklar olmak üzere bir çok otoparkın fayda-maliyet bakımından sürdürülemez duruma geldiği ifade edildi. 2017 yılı Sayıştay raporunda mevzuata aykırı bulunması nedeniyle reklam ünitelerinin işletilmesi için yapılan sözleşmelerin fesh edildiği ve İSPARK'ın önemli bir gelirden mahrum kaldığı vurgulandı. Bu gerekçelerle İBB'ye katlı, açık ve yol üstü otoparklar, otomasyon malzemeleriyle birlikte her ay cirodan ödenen yüzde 25'lik kira payının; katlı otoparklar için yüzde 10'a, herhangi bir yapım maliyeti olmadığı için yol üstü ve açık otoparkların yüzde 2'ye düşürülmesi talep edildi.

İNDİRİM KABUL EDİLDİ

Talep, karar alınmak üzere İBB Meclisi'ne havale edildi. Teklifi inceleyen Hukuk ve Tarife Komisyonu ortak raporunda İSPARK'ın istediği indirim oranları değiştirilerek kabul edildi. Raporda, otopark işletmeciliğinin 16 Ocak 2019 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle İSPARK'a verilmesi, KDV dahil elde edilecek toplam brüt gelirden katlı otoparklar için yüzde 15, yol üstü ve açık otoparklardan yüzde 5 kira payı alınması uygun görüldü. Karar oy çokluğu ile kabul edildi.

İBB 45 MİLYON LİRADAN VAZGEÇTİ

CHP'li İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı, İBB'nin zarar eden İSPARK'ı kurtarmak için alacağından vazgeçmesini eleştirerek “Ortalama olarak ciro üzerinden yüzde 15 gibi bir gelirden vazgeçen İBB’nin İSPARK’a sağlayacağı yıllık ek gelir 45 milyon TL civarında olacak. İBB’yi yöneten anlayış önce İSPARK’ın zarar etmesine yol açtı şimdi de kendi aldığı geliri azaltarak İBB’yi zarara uğratıyor” dedi. Balyalı, çalışan maaşlarının yüksek olmasının gerekçe olarak gösterilmesinin yönetim zafiyetinin üzerini kapama çabası olduğunu vurgulayarakı “İSPARK gibi yüzde 100 nakitle çalışan bir şirketin zararın tek gerekçesi İBB’yi ve şirketi yönetenlerin basiretsiz yönetim anlayışı ve yönetim beceriksizliğidir” diye konuştu.

KAR, HASILATIN YÜZDE 1'İ

İBB Başkanı'nın 2018 yılında İSPARK’ın 4 milyon TL kar ettiğine yönelik açıklamasını da değerlendiren Balyalı “2018 yılında ortalama 300 milyon TL civarında hasılat yapması beklenen İSPARK için 4 milyon liralık kar yaklaşık olarak yüzde 1’e denk gelir. 4 milyon liralık kar, sadece şekilseldir ve kamuoyunun gözünü boyama amaçlıdır” dedi.

