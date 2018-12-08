Maltepe’de caz ve tango dolu gece

Maltepe Belediyesi’nin Aralık ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser, Maltepeli müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

Dolunay Obruk, Amerikan caz müziğinden geleneksel Türk halk müziğine uzanan bir repertuarla dinleyicilerin karşısına çıktı. Obruk’un çoklu ritmlerin ve doğaçlamaların eşlik ettiği caz şarkıları, kulakların pasını sildi. Obruk, 2011 yılında Barış Manço’nun ‘Lambaya Püf De’ şarkısının 4 farklı versiyonunun yer aldığı tekli albümüyle, “Yalnızca” isimli albümünden de eserler seslendirdi. Obruk’un söz ve müzikleri kendisine ait eserleri dinleyicilerin beğenisini topladı.

“KATİBİM” ŞARKISINA CAZ TINILARI

Obruk “Katibim”, “Üsküdar’a Giderken” isimleriyle tanınan İstanbul şarkısına caz tınıları eklediği yorumuyla müzikseverlere keyifli vakit yaşattı. Obruk’un “İstanbul Kafası” isimli eseri dinleyicilerin alkışlarını topladı. Obruk, tangonun sevilen eserlerinden, Necdet Koyutürk’ün yazdığı “Papatya Gibisin” isimli tangoyu da seslendirerek dinleyicileri 1950’li yıllara uzanan bir müzik yolculuğuna çıkardı. (08.12.2018)