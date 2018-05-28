Sarıyer'de Manuş Baba coşkusu

Ramazan coşkusu, Sarıyer’de birlik ve beraberlik içerisinde yaşanmaya devam ediyor. Ay boyunca 38 mahallede kurulacak sevgi sofralarının adresi bu kez Maden Mahallesi Dereiçi ve Fatih İlkokulu Bahçesi oldu. İftarın ardından birbirinden ünlü isimleri Ramazan ayı boyunca ağırlayacak olan İstinye Tersane Alanı, bu kez Manuş Baba ismiyle tanınan Mustafa Özkan konserine ev sahipliği yaptı. Popüler müziğin gözde isimlerinden olan sanatçı, sempatik tavırlarıyla beğeni topladı. Sarıyer Belediyesi’ne misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden sanatçı, İstanbul’daki ikinci halk konserini Sarıyer'de verdiğini söyleyerek heyecanını ifade etti. Müziğin dile getirildiği sahnelerin kıymetli olduğunu belirten Manuş Baba, “İstanbul büyük bir yer. Halkla bir arada olmak mutluluk veriyor. Ayrıca Ramazan benim için çocukluk hatırası demek. İnsan geçmişini özlüyor” diye konuştu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Manuş Baba, sevilen şarkılarını yüzlerce vatandaşla birlikte seslendirdi. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı Neşet Ertaş’tan Mahzuni Şerif’e, Özdemir Erdoğan’dan Nazım Hikmet’e kadar usta isimlerin bestelerinden okudu. Konserde çocuklarla birlikte sahneye çıkarak sanatçıya çiçeğini takdim eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.