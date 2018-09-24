Ülkü Tamer, Maltepe’de anıldı

Geçtiğimiz nisan ayında Bodrum’da vefat eden usta şair, gazeteci, oyuncu, çevirmen Ülkü Tamer, Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı bir programla Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde anıldı. Yazar Vedat Akdamar ve Dr. Emel Koşar’ın moderatörlüğünde düzenlenen programda, edebiyat ve sanat dünyasından isimler, Ülkü Tamer’in farklı yönlerini anlattı. Öykü yazarı Fügen Kıvılcımer, Ülkü Tamer’in şiirlerinden örnekler sundu.

TÜRKÜ TADINDA ŞİİRLER VERDİ

Yazar Abâ Müslim Çelik, Tamer’in 2. yeni şairleri arasında kabul edildiğini, yazdığı şiirlerde mizaha yer veren, çocukluğuna koşan bir dil kullandığını belirterek,1960’lardan sonra toplumcu gerçekçi şiirde türkü tadına yakın eserler verdiğini söyledi. Şair- yazar Ayten Mutlu da, “Şiir bize çocukluğumuzdur. Ülkü Tamer, şairlerin içinde bu çocukluğun en yakın arkadaşı olandır. Gözlerindeki çocuk hiç uyumaz. Sözcüklerinde büyümeyi unutan şakacı bir çocuk dolaşır. Türk şiirinin en çocuksu, afacan,oyunbaz,kendini her daim yenileyen şairlerinden biridir” dedi. Yazar Nükhet Eren ise Tamer’in müthiş hafızasının kendisini çok şaşırttığına değinerek, “Cumhuriyet’in motivasyonuyla yetişmiş Tamer’in yazdığı anı kitabını okumak bize farklı şeyler söyleyecektir” diye konuştu.

ŞİİRLERİ OKUNDU

Bahadır Bayrıl, Can Yalçın, Cem Özel, Gülümser Çankaya, İrem Erdoğan, Okan Yılmaz, Şerif Fatih ve Volkan Hacıoğlu, usta şairi şiirlerinden bölümler okuyarak andı. Programda, Tamer’in, ikinci yeni şiir akımının nasıl ortaya çıktığını anlattığı “Oradaydım” isimli belgeselinden bölümlere de yer verildi ve ünlü şairin kendi sesinden okuduğu şiirlerinden örnekler paylaşıldı. (23.09.2018)

