Yerli savaş uçağının adı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli savaş uçağının adının ''Kaan'' olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde ''İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı''na katıldı. Hürkuş ve Milli Muharip Uçak pistte birlikte yürüdü.

Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen Milli Muharip Uçak'a isim verdi. MMU'un ismi 'Kaan' oldu. Erdoğan, yerli savaş uçağının isim babasının Devlet Bahçeli olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün savunma ve havacılık alanındaki tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz. 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak açıklayan biziz. Bizim iktidarımızda bunu yaptık. Son aylarda savunma sanayinde ardı ardına milletimizi sevince boğan müjdeler verdik. TCG Anadolu Gemimizin donanmaya katılması, İMECE'nin uzaya fırlatılması, Altay Tankımızın test için TSK'ya teslimi, Gökbey helikopterinin yerli motorla uçması var, insansız deniz aracından torpido atılması var. Karada, denizde, deniz altında, havada, uzayda her alanda varız. Bugün projelerimizin yeni bir safhasıyla milletimizin karşısındayız.

Gazi Mustafa Kemal "İstikbal göklerdedir, göklerini koruyamayan milletler yarınlarından asla emin olamazlar" demiş. Vizyoner ve cesur girişimcilerimiz hem içeriden hem dışarıdan engellendiler. Esasen rahmetli hocamız Erbakan, ağır sanayi hamlesi deyişinde yapılan hücumlar aynı habis zihniyetin ürünüydü. Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarımız savunma sanayinin kurulmasını tercihten öte mecburiyet olduğunu gösterdi. Özal'ın önem vermesiyle savunma ve havacılıkta bazı kıpırdanmalar yaşanmışsa da sonrasındaki koalisyon dönemlerinde bunlar da akamete uğratıldı. Biz de pek çok görünür görünmez engelle karşılaştık. Yılmadık, durmadık, hedeflerimizden bir an olsun ayrılmadık. O zamanlar yerli yüzde 20''ydi. Bu yerli olan savunma sanayini yüzde 80'e çıkardık. İlk 80 yıl boyunca kimi iktidarların beceriksizliği, kimilerinin gayri milliği nedeniyle engellenen istikbali hamdolsun milletimiz bugün yaşıyor. Bugün istikbal diyoruz.

Osmanlıdan devraldığımız kurumlardan savunma sanayi inşası, gelişmesi konusunda katkı veren herkese teşekkür ediyorum. 20 yılda birikim azim, çalışkanlıklarıyla ülkemizin savunma sanayinde hızla üst sıralara çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Eğer bugün Türkiye Yüzyılı2nı konuşuyorsak hem güvenlik, teknolojik ilerlemenin başarıları var. Milletimizin canına kast eden DEAŞ'ından PKK, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız.

Cudi, Bestler Deresi, Gabar, Tendürek'te aldırdık mı? Aldırmadık, aldırmayacağız. Ne yazık ki Bay bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşme yapıyorlar. Kandil bunları destekleyecek, Kandil'in desteğiyle Cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez. Bir terör ele başının sınır içinde veya ötesinde etkisiz hale getirildiğinin haberini alıyoruz. Başarılı operasyonlarımız zaten uzun süredir devam ediyor. Önceki gün ne oldu, DEAŞ'ın sözde lideri Kureyşi kod adlı teröristi etkisiz hale getirdik. Önümüzdeki dönemde MİT, TSK, polis, jandarma ile terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz. Bunun için sizlerden daha çok çalışmanızı, tasarım ve üretim gerçekleştirmenizi, daha çok alanda ülkemizi söz, etki ve kazanç sahibi yapmanızı istiyorum. Attığınız her adımda geliştirdiğiniz her üründe devletin tüm imkanlarıyla sizlerin yanındayız.

Milletimiz 20 yıldır hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye sahip oldu. Bunların başında şüphesiz savunma sanayindeki, havacılıktaki başarılar geliyor. Kritik bazı projelerimizde önemli kilometre taşlarını geride bıraktık. Milli Muharip Uçağımızı hangardan çıkardık ve pist başı yaptırdık. Ülkemizin ilk insanlı, süpersonik jet uçağı olan Hürjet'imizin ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Bu millet yapar. İnandı mı yapar. ATAK helikopterinin abisi diyebileceğimiz ATAK 2'yi ilk kez havalandırdık. İlk uçan insansız savaş uçağı Kızılelma'dan sonra ANKA 3 de ilk yürüyüşünü yaptı, adı Kaan. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız coşkuyu sizlerle birlikte yaşamak istedik.

MMU uçağına verilecek isimdir, bu ismi verdik. MMU'nun ismi artık Kaan'dır. İsim babası da Devlet Bey'dir. Şimdi bunlar birilerini çok rahatsız edecek. Projelerimize neler dediler biliyorsunuz. BUnlara da herhalde maket diyeceklerdir. Dikkat ederseniz ülkemizin savunma sanayinde elde ettiği her başarıda bunlar bir de suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyor. Bunları da suyun öteki tarafındakileri de rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Biz Türkiye'yiz, Türk milletiyiz. Buradaki coşku, gurur birilerini tedirgin ediyorsa ne mutlu bize. Demek ki doğru yoldayız. Daha fazlasını yapmak için daha çok çalışacağız.

İster sulhte ister harpte kahraman ordumuzun arkasında en büyük güç milletimiz ve savunma sanayimizdir. Bu gücün sanayi tarafında mahrum bırakılan Türkiye yeni bir devrin peşindedir. Çok çalıştık ve başardık, daha çok çalışmaya devam edeceğiz.