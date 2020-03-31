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  3. 31 Mart 2020 12:22

Yerli solunum cihazı için geri sayım başladı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir kaç gün önce yerli solunum cihazlarının üretimiyle ilgili yaptığı açıklamada tüm altyapının oluşturulduğunu ve ilk teslimatın 15 Nisan'da yapılacağını duyurmuştu.

Yerli solunum cihazı için geri sayım başladı
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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi.. @biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla..." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir kaç gün önce yaptığı açıklamada Ar-Ge bütçesinin tamamını koronavirüs ile mücadeleye yönelik çalışmalara harcamaya hazır olduklarını belirterek, "Bilim insanlarımıza 'Parayı asla kendinize sorun etmeyin' dedik. Netice alınabilecek bütün projeleri destekleyeceğiz" demişti.

 Bakan Varank, ayrıca "Yerli solunum cihazlarının seri üretimine başlandı. 15 Nisan'da teslim etmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Bakan Varan yerli solunum cihazı üretiminde tüm altyapıların oluşturulduğunu belirterek seri üretimin Arçelik tarafından yapılacağını duyurmuştu.

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