Yılbaşında kar yağacak mı? Beklenen açıklama geldi

Meteoroloji ve uzman isimler özellikle İstanbul başta olmak üzere cuma gününden sonrasına işaret ederek ciddi uyarılarda bulunurken, yılbaşında kar yağışının olup olmayacağı da netlik kazanmaya başladı.

Geçen yıl kar yağışını çok fazla görmeyen mega kent sakinleri yılın bitmesine sayılı gün kala "İstanbul' kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt arıyor. Cuma gününe dikkat çeken uzman isimler sıcaklıkların 8-9 derece birden düşeceği konusunda uyardı.

Yeni haftada hava nasıl olacak sorusunu ise CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Orhan Şen aktardı.

Yılbaşında kar yağacak mı ?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Orhan Şen detayları şu ifadelerle aktardı;

Bu sistemler, bu sene hep Akdeniz üzerinden geliyor. Yağmur, Ege’den başlayarak Marmara’yı ve Akdeniz bölgesini ele kapsıyor. Dolayısıyla yağmur şeklinde oluyor. Anadolu’da bin metreden yüksek olduğu için dün de kar vardı. Ama Anadolu’da kar bitti Yılbaşında İstanbul, İzmir, Antalya’da kar yok ama iç Anadolu bölgesinde olabilir. Gelecek olan yağış perşembe günü başlıyor. Perşembe gününe kadar yağış yok. Perşembe günü gelecek yağışlar Antalya civarlarında biraz şiddetli kuvvetli olabilir. İstanbul'da yağmur tekrar başlayacak. İstanbul'da perşembe günü girecek olan sistem Anadolu'yu da kapsayacak. Anadolu'da kar yağışları perşembe-cuma günü kar yağışları olacak. Batıda kar yağışı yok. İstanbul’da kar yağışı için yılbaşından sonrasını yani ocak ayını bekleyeceğiz gibi görünüyor.

Türkiye genelinde sıcaklıkların düşeceğini söyleyen Şen, "Türkiye genelinde sıcaklıklar 8-9 derecek düşecek. Cumartesi ve pazar gününden itibaren Türkiye'ye kar gelecek ama mega kent sakinleri bu hafta da kara hasret kalacak. İç Anadolu, İç Ege, Marmara güneyi ve doğusunda, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı görülecek" dedi.

Kuvvetli yağışlar bir kez daha vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri





