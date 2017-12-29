Yılbaşında Ruslar akın ediyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Duran, "Yılbaşındaki doluluk oranlarında golf turizminin ve yabancı turistlerin özellikle de Rus pazarının etkisi büyük. Şu anda gelen uçaklar dolu. Rus turist bakımından yılbaşında yoğunluk olacak" dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, yılbaşındaki doluluk oranlarında, golf turizminin ve yabancı turistlerin özellikle de Rus pazarının etkisinin büyük olduğunu belirterek, "Şu anda Rusya'dan gelen uçaklar dolu. Rus turist bakımından yılbaşında yoğunluk yaşanacak." dedi.

Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç pazar olarak daha çok turistik bölgelere yakın illerden talep olduğunu, otellerin çoğunda yılbaşı doluluğu yaşandığını dile getirdi.

Spor turizminin de doluluk oranlarını olumlu etkilediğini bildiren Duran, Rusya pazarının hareketliliğinin hala devam ettiğini söyledi.

İç pazara bakıldığında kuvvetli sanatçılarla organizasyon yapan otellerin hem salonlarını, hem otellerini doldurduğuna işaret eden Duran, şunları kaydetti:

"Rus misafirlerimiz, yılbaşını Antalya'da geçirecek. Uçaklar gelmeye devam ediyor. Ocağın ilk haftası onların da kendi yılbaşı dönemleri. Almanya pazarında da kıpırdanma var. Almanya pazarının asıl etkisini nisandan sonra net göreceğiz. Özellikle golf turizmi sayesinde İngiltere pazarı çok kuvvetli."

Kayak bölgelerindeki otellerin doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını vurgulayan Duran, son dakika rezervasyonlarının doluluklara yüzde 10 katkı sağladığını anlattı. Duran, "Rus ve BDT pazarı ocağın 8'ine kadar sürecek. Rusya, yılbaşını yurt dışında geçirmeyi tercih ediyor. Fiyat, verilen hizmetin kalitesi ve bilinirlik açısında Türkiye'yi tercih ediyor. Tur operatörleri bu dönemde uçak sayısını artırıyor. Türkiye, 2017'yi 4 milyon 700 bin civarında Rus turistle kapatacak. Önümüzdeki sene beklenti en kötü ihtimalle buna yüzde 10 ilave olur. Tur operatörleri, 6- 7 milyon kapasiteye yönelik planlama yapıyor. 2018'de 5,5 milyonu çok rahat geçeriz, en az yüzde 15'lik artış olacaktır." değerlendirmesi yaptı.

"Türkiye'ye bu yıl 4,5 milyon Rus turist geldi"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da yılbaşına yönelik otellerdeki gala yemeklerinden eğlence programına, süslemeden giydirmeye kadar, bütün hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Yılbaşında yerli ve yabancı misafirler olacağını vurgulayan Ayık, "Açık olan tesis sayısı sınırlı ama hepsinde yılbaşı dolasıyla hareketlilik var. Açık olan tesislerimiz yılbaşında yüzde 100 dolu. Üç gün tatil olduğu için iç pazarda da talep var. Türkiye'de turizme yönelik farklı ürünler söz konusu. Kayakla ilgili dağlarda tesislerimiz, kaplıcalarımız mevcut. Bunların hepsine giden yerli ve yabancı misafirler var." diye konuştu.