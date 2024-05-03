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Yıldız Tilbe sivil polis aracına çarptı

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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, İstanbul Pendik'te sivil polis aracına çarptı. Kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, sabah 07.40 sıralarında Pendik Sabiha Gökçen TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Tilbe otomobiliyle aynı istikamette seyir halinde olan sivil polis aracına arkadan çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada her iki araçta da hasar meydana geldi. Yıldız Tilbe’ye Karayolları Trafik Kanunu’nun "Takip mesafesi" maddesinden işlem yapıldığı öğrenildi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, İstanbul Pendik'te sivil polis aracına çarptı. Kazada maddi hasar meydana geldi.

DHA

Etiketler Yıldız Tilbe sivil polis aracı trafik kazası
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