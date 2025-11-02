Yıllardır süren miras davası sonrası İstanbul Boğazı'nın 200 yıllık yalısının yeni sahibi belli oldu

İstanbul Boğazı'nda geçmişi 200 yüz yıl öncesine uzanan tarihi yalıyla ilgili yıllardır süren miras davası sonuçlandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Tarabya sahilinde bulunan ev yaklaşık 10 dönümlük arazi ile üzerine bulunan 200 yıllık yalıyla ilgili yıllardır süren miras davası sonuçlandı.

ABC Gazetesi'nden Ayla Karadere'nin haberine göre 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı, Çarlık Rusyası, Sovyetler Birliği ve günümüzde Rusya Federasyonu ile bağlantılı karmaşık bir geçmişe sahip olan tarihi yalı, 1841’de Rum asıllı Hristaki Efendi’den Madam Yakome’nin kızı Heme Landevoisin tarafından satın alınmıştı.

Bundan 27 yıl sonra 1868 yılında ise Fransız aile yalıyı Rus elçilik çalışanı Nikola İsveçin'e satıldı.

Nikola İsveçin'in ölümü sonrasında kayıtlara düşülen "mirasçı bırakmadan öldü" notu sonrası tarihi yalıyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Tarihi yalı önce Osmanlı padişahı V. Mehmed Reşad’ın buyruğu ve Evkaf Mahkemesi kararıyla Rus Çarlığı’na kiralandıktan sonra bir dönem Rusya’nın temsilcilik lojmanı olarak kullanıldı. Fakat yalı hiçbir zaman doğrudan Rusya adına tescil edilmedi.

1917’de Çarlık Rusya’sının devrilmesi, 1922’de SSCB’nin kurulması ve 1991’de de SSCB'nın dağılmasıyla birlikte tarihi yalının statüsü daha da karıştı.

1950 yılında yapılan kadastro tespitinde yalı, 1868 yılında yalıyı satın alan elçilik çalışanı Nikola İsveçin adına kaydedildi.

Fakat 2004 yılına Hazine ve Maliye Bakanlığı, İsveçin’in "mirasçı bırakmadan öldüğü" gerekçesiyle mülkün devlete geçmesi için davacı oldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü de taşınmaz üzerinde Sultan Bayezid Vakfı’na ait şerh bulunduğunu belirterek mülkiyetin kendisine ait olduğunu savundu.

Yaklaşık 17 yıl süren dava sonuçlandı ve mahkeme Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Rusya’nın taleplerini reddederek yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki 200 yıllık yalıyı Nikola İsveçin’in mirasçılarına bırakılmasına hükmetti.

(Kaynak)