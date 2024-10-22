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Yılmaz Özdil'den Bahçeli'ye Öcalan için olay olan teklif

Yılmaz Özdil'den Bahçeli'ye Öcalan için olay olan teklif
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Türkiye MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütünün bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı tartışırken, Bahçeli'nin çağrısına en dikkat çeken tepki gazeteci Yılmaz Özdil'den geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma ile Türkiye'de gündemi bir anda değiştirip gözleri İmralı'daki eli kanlı bebek katili katil terörist Abdullah Öcalan'a çevrilmesine yol açarken, Bahçeli'ye bir tepki de Gazeteci-Yazar Yılmaz Özdil'den geldi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.

Özdil Bahçeli'nin sözlerini "Daveti devlet bahçeli yaptığına göre, öcalan’ın Mhp grup toplantısında konuşması daha şık olmaz mı?" diyerek Bahçeli'nin yapmış olduğu konuşmadaki sözlerini eleştirdi.

Etiketler yılmaz özdil Devlet Bahçeli MHP abdullah öcalan teklif
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