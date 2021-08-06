Yine mi ? Evet yine! Bakan değişti, eğitim sistemi de yine yeniden değişiyor!

Ziya Selçuk'un istifasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Mahmut Özer ile birlikte yıllardır her yeni bakanla yenilenen ve adete "yaz boz tahtasına" dönen eğitim sistemi yine değişiyor.

Sabah’tan Burak Çelik’in haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı, '2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde' ilkokul ve ortaokulların gelişimsel açıdan yeniden yapılanması için harekete geçti. Bu kapsamda ilkokullarda not yerine çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak çok yönlü değerlendirme sistemi kurulacak. İkili eğitim tümüyle kaldırılacak. Eğitim kayıt bölgelerinde mahallerinde spor kulüpleri kurulacak. Tam gün eğitim yapılan, koşulları elverişsiz yerleşim yerlerindeki okullardan başlayarak çocuklara öğle yemeği verilmesi sağlanacak. Okulların müzeler, teknoparklar ve bilim merkezleriyle işbirliği artırılacak.

MEB'in 2023 temel eğitim hamlesi şöyle:

İlkokullar’da not yerine çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak çok yönlü değerlendirme sistemi kurulacak. Tüm temel eğitim kurumlarında çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen Tasarım - Beceri Atölyeleri kurulacak ve ulusal standartları oluşturulacak.

İKİLİ EĞİTİM TAMAMEN KALKACAK

İkili eğitim tamamen kaldırılacak. Yardımcı kaynak ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldıracak düzenlemelere gidilecek.

BİLİM MERKEZLERİYLE İŞBİRLİĞİ

Çocukların kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesine, bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini, oyun ve folklorunu tanımasına derslerle bütünleşik veya ders dışı etkinlik olarak ağırlık verilecek. Okulların, bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri artırılacaktır.

OKUL-MAHALLE SPOR KULÜPLERİ KURULACAK

Eğitim kayıt bölgelerinde okul-mahalle spor kulüpleri kurulacaktır. İlgili spor dalında yeteneği olan çocukların öğleden sonra spor kulüplerinde yoğunlaştırılmış antrenmanlara katılımı için gereken yapı oluşturulacak.

Tam gün eğitimin yapıldığı, koşulları elverişsiz yerleşim yerlerinde bulunan okullardan başlayarak çocuklara öğle yemeği verilmesi sağlanacak.

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