YKS'de tahlisiz olay! Merdivenlerden düşen aday hastanelik oldu

Düzce'de üniversite sınavına gireceği okulda merdivenlerden düşen öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de üniversite sınava girmek için okula gelen genç kız merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırıldı.

Ayşenur Boz (18), YKS'ye gireceği Düzce Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesine geldi.

Burada giriş işlemlerinin ardından sınava gireceği sınıfa doğru hızla ilerleyen Boz, merdivenden düşerek yaralandı.

Görevli öğretmen ve polisler tarafından çağırılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Boz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boynunda zedelenme olduğu öğrenilen öğrenci, tedavi altına alındı.

AA