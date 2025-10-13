  1. Anasayfa
YKS'yi 1 dakikayla kaçırmıştı: Canlı yayında hayatının şokunu yaşattılar!

YKS sınavını 1 dakikayla kaçıran ve o dönem sosyal medyada gündem olan Elif K., bu kez sosyal medyada yaptığı canlı yayınla dikkat çekti. Genç yayıncıya canlı yayında para yağdı.

Geçtiğimiz haziran ayında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) sadece 1 dakika farkla kaçırmasıyla gündeme gelen Elif K., bu kez sosyal medyada yaşadığı bir olayla dikkatleri üzerine çekti.

Sınav günü “Taksi bulamadığım için geç kaldım, kimliğim ve belgem yanımdaydı ama 1 dakika yüzünden sınava alınmadım. Seneye tekrar deneyeceğim” sözleriyle hafızalara kazınan Elif K., sosyal medya platformunda “rul3k2” kullanıcı adıyla yaptığı canlı yayınla yeniden gündeme geldi.

Yayın sırasında beklenmedik bir olay yaşandı ve bir izleyici, genç yayıncıya tam 61 bin TL bağış gönderdi.

O anlarda neye uğradığını şaşıran Elif K., duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Oha arkadaşlar, ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Çok kötü hissettiriyorsunuz, durun.”

Canlı yayındaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Birçok kullanıcı Elif K.’ya destek mesajları gönderirken, bazıları yapılan bağışın miktarını tartışmaya açtı.

Etiketler yks sınava geç kaldı canlı yayın bağış
