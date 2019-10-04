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  3. 04 Ekim 2019 22:58

''Yoğun parfüm kokusu'' ele verdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobilin yedek lastiğine saklanan 1.5 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü köpekli aramadan kurtulmak için aşırı derece parfüm sıktığı belirlendi.

''Yoğun parfüm kokusu'' ele verdi
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir otomobilin yedek lastiğine zulalanmış 1,5 kilo 'skunk' ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü B.A.K.'nın (51) olası polis kontrolünde dedektör köpekli aramadan kurtulmak için otomobile aşırı derecede parfüm sıktığı belirlendi. B.A.K., tutuklandı.

Rize'den İstanbul'a gittiği belirlenen B.A.K. yönetimindeki 34 LH 1826 plakalı kiralık otomobil, Ordu-Samsun karayolu Çarşamba ilçesinde durduruldu. Ekiplerin yaptığı aramada otomobilde ele 2 gram kubar esrar ele geçirildi. Araçtaki yoğun parfüm kokusu üzerine şüphelenen polis ekipleri otomobili sanayi sitesine götürdü. Burada detaylı aramadan geçirilen otomobilin yedek lastiğinin içerisinde zula halde 'skunk' olarak tabir edilen 1 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

KÖPEKLİ ARAMADAN KURTULMAK İÇİN PARFÜM SIKMIŞ

Gözaltına alınan şüphelinin olası polis kontrolünde dedektör köpekli aramadan kurtulmak için otomobilin içerisine aşırı derecede parfüm sıktığı belirlendi. Gözaltına alınan B.A.K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. (

DHA

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