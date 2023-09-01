YÖK Başkanı'ndan FETÖ uyarısı: Öğrenci evi adı altında örgütlenmeye çalışabilirler

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kalmışken, YÖK Başkanı Özvar, farklı şehirlerde okuyan öğrencilere uyarılarda bulundu.

“2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre üniversitelere yerleşen adayların kayıt işlemleri 1 Eylül Cuma 2023 itibarıyla sona eriyor. Ekim ayında üniversitelerin açılması planlanırken, öğrenciler kalacak yer bulma konusunda da güçlük yaşayabiliyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite rektörlerine gönderdiği mesajda, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerinin barınma ihtiyacı olan öğrencileri “öğrenci evi” adı altında örgütlemeye çalıştığı uyarısında bulundu.

REKTÖRLERDEN YARDIM İSTENDİ

Rektörlerden öğrencilere barınma konusunda yardımcı olmalarını, onlara rehberlik etmelerini isteyen Özvar, mesajında şu ifadelere yer verdi:



Özellikle son dönemde yükseköğretim öğrencilerini bünyelerine katmayı amaçlayan FETÖ, PKK ve sair terör örgütlerinin öğrencilerin barınma hususundaki ihtiyaçlarını kullanarak harekete geçebileceklerine ve ‘öğrenci evi’ adı altında gençlerimizi kendi çevrelerine toplamaya çalışabileceklerine yönelik duyumlar gelmektedir. Özellikle eğitim öğretime yeni başlayacak öğrencilerimize barınma konusunda yardımcı olmanızı, onlara rehberlik etmenizi, gerekli uyarı ve tavsiyelerde bulunmanızı, mümkünse üniversiteniz bünyesinde kuracağınız ‘destek birimleri’ aracılığıyla öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermenizi fevkalade önemli bir husus olarak görüyoruz. Bu konuda şehrinizdeki ilgili kurumlarla sürekli bir iletişim ve iş birliği içerisinde olmanızı sizlerden hassaten rica ediyorum.”

'cülere karşı uyardı: Öğrenci evi adı altında örgütlenmeye çalışabilirler