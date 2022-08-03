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YÖK, KPSS sızıntı iddialarıyla ilgili inceleme başlattı

YÖK, KPSS sızıntı iddialarıyla ilgili inceleme başlattı

YÖK Başkanı Erol Özvar 2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı.

KPSS'deki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavında çıktığı öne sürülmüştü. Bu iddia üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı verdi, gece yarısı da ÖSYM Başkanı'nı görevden aldı. Ayrıca DDK, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. DDK Başkanı Yunus Arıncı ise, "Bir sorun görünüyor. KPSS ile ilgili sorunun ne boyutta olduğunu müfettiş arkadaşlarımızın çalışması gösterecek" açıklamasında bulundu.

EŞ ZAMANLI İNCELEME
Son açıklama ise YÖK Başkanı Erol Özvar dan geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Özvar şu ifadeleri kullandı: "DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmıştır."

Etiketler yök kpss sızıntı
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