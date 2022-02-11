''Yol haritamız, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı için bir direniş öyküsü olacak''

Ankara Baro Başkanı Kemal Koranel, Baro'ya bağlı avukatlara yemekli bir toplantı verdi. Toplantıda önemli mesajlar veren Koranel, 2.baroyu kuran baskıcı iradeye yanıt verecek bir yol haritasını esas alacaklarını açıkladı.

Ankara Baro Başkanı Kemal Koranel, Green Park Otel’de baro avukatlarını ağırladı. Erinç Sağkan’ın Barolar Birliği Başkanlığa seçilmesinden sonra Ankara Barosu Başkanlığını devralan Kemal Koranel, kritik mesajlar verdi.



Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıda konuşma yapan Baro Başkanı Kemal Koranel, savunma hakkının kısıtlandığını, yargı bağımsızlığının ortadan kaldırılmak istendiğini ifade etti. Ankara Barosu olarak bu sorunlarla mücadele edeceklerini ifade eden Koranel, konuşmasının ardından avukatların sorun ve taleplerini dinledi.

İşte Ankara Baro Başkanı Kemal Koranel’in konuşmalarından öne çıkanlar:

Ankara Barosu tarih boyunca demokratik hukuk devleti temsilcisi olmuş; bir zümre, kesim veya topluluğun baskı ve tehditlerine boyun eğmemiştir. Bizler de geçmişimizden aldığımız güçle; gelecekte yapacaklarımızı ilan etmeye hazır olduğumuzu beyan etmek isteriz.”

Bugün burada bir araya gelen bu mesleğin aşıkları, bu ülke sevdalıları yarının barosunu inşa edecek insanlardır. Daha adil, daha demokratik daha özgür bir ülkeyi yine Ankara Barosu inşa edecek yine hep beraber inşa edeceğiz.

Geçmişten aldığımız güç ile tecrübelerimizi geleceğe taşıyacağız. Üstadlarımız tecrübeleri, deneyimleri ile bizlere ışık olup yol gösterecekler, genç meslektaşlarımın enerjileri de bizlere güç verecektir. Bu oluşturacağımız sinerji ile yol haritamızı birlikte belirleyeceğiz. Yol haritamız bugüne kadar olduğundan farklı bir anlam ifade etmektedir.

Zira yol haritamız;

- İkinci baroyu kuran baskıcı iradeye yanıt olmalı,

- Yol haritamız savunma hakkını kısıtlayan zihniyete ders vermelidir,

- Yol haritamız hukukun üstünlüğüne ve yargı bağımsızlığına direnişin öyküsü olmalıdır.

-Yol haritamız avukatın sesinin kısalamayacağının, insan hakları mücadelesinden vazgeçilmeyeceğinin net ifadesi olmalıdır.

- Yol haritamız mesleğimizin artan sorunlarına çözüm önerisi sunmalıdır.

- Yol haritamız kısıtlanan yetkilerimiz ve ağırlaşan meslek sorunlarımıza çözüm olmalıdır.

- Yol haritamız genç avukatlarımızın kaygılarını kuşkularını azaltmalı; umutlarını yeşertmelidir.

- Yol haritamız mesleği itibarsızlaştırmaya çalışanlara ders olmalıdır.

- Yol haritamızda liyakat kırmızı çizgimiz olmalıdır. Baro Yönetiminden, kurul ve merkez seçimlerinde liyakatten vazgeçmemeliyiz.

Baroyu kavrayıp anlamaya çalışmakla değil, deneyimlerimizden edindiğimiz tecrübelerimizle taşın altına elimizi koyacağız.

Ankara Barosu gücünü mücadeleci geleneklerinden alır. Çünkü mücadele bize üstadlarımızdan mirastır ve Baromuzun, mesleğimizin ve savunmanın genetik kodudur.

Hepimizin geleceğe onurla taşıyacağı bir öyküyü birlikte yazacağız.