Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik kilit
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle yüzde 87'ye ulaştı.
İstanbul'da yağmurun da etkisiyle trafik durma noktasına geldi. Kadıköy'de D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde trafik iki yönde de durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasında saat 17.15 sıralarında yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol