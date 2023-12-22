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Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik kilit

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik kilit
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İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle yüzde 87'ye ulaştı.

İstanbul'da yağmurun da etkisiyle trafik durma noktasına geldi. Kadıköy'de D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde trafik iki yönde de durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasında saat 17.15 sıralarında yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı.

 

DHA

Etiketler istanbul trafik ibb
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