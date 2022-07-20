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Yönetmen Erden Kıral son yolculuğuna uğurlandı

Yönetmen Erden Kıral son yolculuğuna uğurlandı

Beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden yönetmen Erden Kıral, son yolculuğuna uğurlandı.

Kıral için önce Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Cenaze ardından Teşvikiye Camii'ne getirildi. Camideki törene sanat dünyasından birkaç isim katıldı. Törende oyuncular Meltem Cumbul, Kerem Alışık, Meral Çetinkaya ve az sayıda arkadaşı yer aldı.

Oyuncu Meltem Cumbul, "20'li yaşlarımda tanıdım kendisini. Kızı Deniz arkadaşım, bir arada çalışma imkanı bulduk. Çok vakit geçirdik Deniz'le beraber, kendisinin üzüntüsünü paylaşıyorum babasını kaybettiği için. Çok iyi bir sinemacıyı kaybettiğimiz için üzüntülüyüz" dedi.

Kerem Alışık da, "Erden Hoca sinemaya bir ömür vermiş, bir ömür adamış, ulu bir çınar gibi ayakta kalmayı başarmış çok değerli bir yönetmen. İşine aşına hiç acı tuz katmadan yaşamış, bu mesleği hepimize sevdirmiş, Türk Sineması'na çok değerli katkılarda bulunmuş bir hocamız" diye konuştu.

Erdem Kıral, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Etiketler erdal kıral yönetmen
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