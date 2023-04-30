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YSK açıkladı: 14 Mayıs için yeni karar

YSK açıkladı: 14 Mayıs için yeni karar
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerle ilgili alınan yeni kararı açıkladı.

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayımını sürdürürken, Ankara Kantinciler Odası Başkanlığınca Yüksek Seçim Kuruluna, oy verme günü okul kantinlerinin açık olup olmayacağı konusu soruldu.

OKUL KANTİNLERİ SEÇİM GÜNÜ AÇIK OLACAK
Talebi görüşen Kurul, ilgili kanunlar ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarının değerlendirilmesi sonucu, oy verme günü okullardaki kantinlerin açık bulundurulmasında engel bulunmadığına hükmetti. Kurul, toplanmaya müsait masa ve sandalye düzeneğinden faydalanmamak şartıyla oy verme günü okullardaki kantinlerin açık bulundurulması gerektiğine karar verdi.

Etiketler ysk karar 14 mayıs
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