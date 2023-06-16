YSK Başkanı açıkladı: Elektronik seçim dönemi başlıyor

YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçimlerden sonra elektronik seçim sistemine geçmek için çalışmalara başlanacağını söyledi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Türkiye’nin elektronik seçime geçmesinin şart olduğunu belirterek, bu konuda yerel seçimlerden sonra çalışacaklarını açıkladı.

Hürriyet'e yaptığı açıklamada “Bir ya da iki seçim sonrası elektronik oylamaya belki önce yurtdışından başlarız. Seçmen sayımız daha az diye. Türkiye nihayetinde elektronik oylamaya geçecek." diyen Yener, "Parlamentodaki siyasi parti temsilcilerimizle yasal düzenleme gereken konularda görüşme yapacağız. Eğer yasal düzenleme yapılabilirse elektronik seçime geçilir. 2028 ya da daha sonraki olur, ama kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.

Yener sözlerini "Bunun teknik olarak incelemesi yapılacak. Bizdeki mühendis arkadaşların da fikirlerini alıp bir rota çizeceğiz. Ama bunların hepsi yerel seçimlerden sonra. E-DEVLET üzerinden de olabilir. Bu alternatiflerin hepsi incelenecek, düşünülüp değerlendirilecek. Elektronik oylamaya geçilmesi benim düşünceme göre şart. Benim şahsi kanaatim bir seçim ya da iki seçim sonrası da olsa elektronik oylamaya geçilmesinin faydalı olacağıdır.” diyerek sürdürdü.

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