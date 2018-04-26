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  3. 26 Nisan 2018 09:43

YSK Başkanı resmen duyurdu: Bugün açıklanacak !

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim takviminin bugün açıklanacağını duyurdu.

YSK Başkanı resmen duyurdu: Bugün açıklanacak !
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacağız. Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz." dedi.

Güven, YSK binasına girişinde gazetecilere, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili süreç hakkında açıklamada bulundu.

Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacaklarını bildiren Güven, "Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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