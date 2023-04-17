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YSK seçmen sayısını açıkladı

YSK seçmen sayısını açıkladı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne 1 aydan kısa bir süre kala seçmen sayısını açıkladı. Yener, seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu açıkladı.

YSK Başkanı Yener'in konuşmasından satır başları;

Seçmenlerimizin yüzde 49,40'ını erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır. Seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tura kalması halinde ilk kez 47 bin 523 seçmen de ilk kez oy kullanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs'ta bu sayıya ilaveten yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayımız 2 bin 435 olacaktır. Toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaşmaktadır.

Listeler siyasi partilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır. Kamuoyunun seçmen listelerine ulaşım konusunda bir kısım Haberler çıkmış olup, seçime katılan tüm siyasi partilerimizle seçmen listelerimiz ve sandık bilgilerimiz siyasi partilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır.

Kamuoyunda basılacak olan oy pusulalarına ilişkin birtakım yorumlar yapıldığı görülmektedir. Birleşik oy pusulaları 390, 410 ve 720'lik paketler halinde köylere, mahallelere ve yurt dışı temsilciliklerine gönderilmektedir. Yurt içinde 5 paket, yurt dışında da her temsilciliğe ilave 1 paket gönderilmekte olup, pusulaların kullanılıp kullanılmadığı tutanaklarla YSK Başkanlığı'na gönderilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi ve ikinci tura kalması halinde tekrar oy pusulasının basımı söz konusu olması nedeniyle oy basım pusulasının ihalesindeki rakamların abartılı olmadığı görülmektedir. Bu hafta sonunda 22-23 ve 24 Nisan tarihlerinde kurul üyelerimizin katılımlarıyla Malatya ve Elazığ bölgesinde deprem sonrası yapılan çalışmaların hangi aşamaya geldiği, varsa problemlerin çözümü konusunda gerekli çalışmalar yapılıp bilgi verilecek.

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Etiketler ysk yüksek seçim kurulu seçmen sayısı 2023 ahmet yener
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