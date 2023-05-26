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YSK yurt dışı oylarında son durumu açıkladı

YSK yurt dışı oylarında son durumu açıkladı
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YSK, saat 20.00 itibarıyla gümrük dahil yurt dışında oy veren seçmen sayısının 1 milyon 912 bin 30 olduğunu açıkladı.

 YSK, saat 20.00 itibarıyla gümrük dahil yurt dışında oy veren seçmen sayısının 1 milyon 912 bin 30 olduğunu açıkladı.

Yurt dışında gümrük dahil oy kullanan vatandaş sayısı 2 milyona dayandı.

Etiketler seçim yurt dışı ysk açıklama
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