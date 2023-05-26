YSK yurt dışı oylarında son durumu açıkladı
YSK, saat 20.00 itibarıyla gümrük dahil yurt dışında oy veren seçmen sayısının 1 milyon 912 bin 30 olduğunu açıkladı.
YSK, saat 20.00 itibarıyla gümrük dahil yurt dışında oy veren seçmen sayısının 1 milyon 912 bin 30 olduğunu açıkladı.
Yurt dışında gümrük dahil oy kullanan vatandaş sayısı 2 milyona dayandı.
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