  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. YSK yurt dışına heyet gönderecek

YSK yurt dışına heyet gönderecek

YSK yurt dışına heyet gönderecek
Güncelleme:

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanacağı Avrupa'daki bazı temsilciliklere heyet gönderecek.

Alınan bilgiye göre, seçimler nedeniyle 75 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Kurul, yurt dışında oy verme işleminin başlayacağı 27 Nisan öncesinde Avrupa'da sandık kurulacak bazı temsilciliklere heyet gönderecek.

Bu kapsamda, Avrupa'daki bazı temsilciliklere hareket edecek YSK heyeti, incelemelerde bulunarak, eksiklerin giderilmesini sağlayacak ve seçimlerin sağlıklı yürütülmesi için çalışmalar yürütecek.

Etiketler YSK yüksek seçim kurulu heyet yurt dışı sandık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ev sahiplerinin yeni ''kiracı çıkarma'' yöntemi pes dedirtti
En düşük emekli ve memur maaşı Temmuz'da ne kadar olacak? Rakamlar netleşmeye başladı
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş buzları eritti! Paris'te dudak dudağa poz verdiler
İlk defa oy kullanacaklar hangi cumhurbaşkanı adayına oy verecek?
CNN Türk'te gerilim yükseldi! Zafer Şahin, Murat Gezici ile birbirine girdi
Tatil pozlarını paylaşan Hande Erçel'in ayakları olay oldu
Sürücülere ''bayram'' müjdesi! Akaryakıta indirim geliyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yılı... Kutlu olsun!
Millet Ata'sına koştu! Anıtkabir'de 23 Nisan coşkusu
Erkek milletvekilleri pembe topuklu ayakkabıyla yürüdü