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  3. 30 Kasım 2018 23:57

Yüksek gerilim hattına çıkıp bakın ne istedi !

Sakarya'da 25 yaşındaki bir kişi, yüksek gerilim hattına çıkıp sevgilisinin kendisini affetmesini istedi.

Yüksek gerilim hattına çıkıp bakın ne istedi !
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, sevgilisi terk ettiği için 30 metrelik yüksek gerilim hattına çıkarak "Beni affetmiyor" diye bağıran M.G. (25), sevgilisi T.K.’nin kendisini affetmesi üzerine aşağıya indi.

Olay, Serdivan Kemalpaşa Mahallesi Çam Sokak’ta meydana geldi. M.G. sevgilisi kendisini terk ettiği için 30 metre yüksekliğindeki yüksek gerilim hattına tırmarak intihar girişiminde bulundu. M.G’nin direğe çıktığını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yüksek gerilim hattının altına yerleştirdiği şişme yatak ile önlem aldı. Polis, genci uzun süre ikna etmeye çalışarak, barıştırma sözü verdi.

M.G.’nin sevgilisi T.K.’ye ulaşan polis, genç kızı ekip otosuyla olay yerine getirdi.

Sevgilisini gören M.G., yüksek gerilim hattında ağlayarak "Affet beni" diye bağırdı. Sevgilisinden "Affettim" cevabını alan genç, bir an şişme yatağa atlamak isteyence, itfaiye ekipleri engel oldu. Aşağıya inen M.G., sevgilisine sarılarak özür diledi. M.G., 112 Acil ekiplerince kontrol amacıyla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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