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Yumurtaya yüzde 40 zam göründü

Yumurtaya yüzde 40 zam göründü

2022 yılının başından bu yana zamla yatıp zamla kalkmaya aralıksız devam ederken son zam haberi de yumurta fiyatları için geldi. Yumurtaya tam yüzde 40 oranında zam geldi.

AK Parti iktidarının politikaları ekonomik krizi derinleştirmeye devam ediyor. Çaya gelen zammın ardından yumurtaya da yüzde 40 zam gelecek.

Arz talebi karşılamayınca üretici zarar etmeye başladı. Üretici kalmadığını belirten yumurta toptancısı Erhan Bozkuş, üreticilerin zarar ettiğini, ilerleyen günlerde zamların devam edeceğini söyledi.

İŞTE TOPTANCIDAKİ ZAMLI YUMURTA FİYATLARI

3 NUMARA 30’LU YUMURTA:

-M BOY 40 TL
-L BOY 43
-XL BOY 45 TL

1 NUMARA 15’Lİ GEZEN YUMURTA

-M BOY 25 TL
-30’LU M BOY 50 TL

ZAMLI FİYATLAR PAZARTESİ YANSIYACAK

Marketlerin stokta bulunan yumurtaları satması sebebiyle henüz yüzde 40’lık zam fiyatlara yansımadı. Zamlı fiyatların pazartesi (11 Temmuz) yansıması bekleniyor. 

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