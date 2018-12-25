Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları şüphesiyle TSK'dan ihraç edilen binbaşı ve kurmay albay ile firari askerin eşi yakalandı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

İncelemede şüphelilerin, TSK'dan ihraç edilen ve adı "Cumhurbaşkanlığı yaver aday listesi"nde yer alan kurmay albay Hakan Y, binbaşı Mehmet A ile firari albay İlker A'nın eşi Ayşegül A. olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken yanlarında bulunan 2 çocuk ise yakınlarına teslim edildi.