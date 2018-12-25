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  3. 25 Aralık 2018 18:07

Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de FETÖ üyesi olduğu iddia edilen ve TSK'dan ihraç edilen rütbeli askerler ve firari askerin eşi yakalandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi  oldukları şüphesiyle TSK'dan ihraç edilen binbaşı ve kurmay albay ile firari askerin eşi yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize  Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya  çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

İncelemede şüphelilerin, TSK'dan ihraç edilen ve adı "Cumhurbaşkanlığı  yaver aday listesi"nde yer alan kurmay albay Hakan Y, binbaşı Mehmet A ile firari  albay İlker A'nın eşi Ayşegül A. olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken yanlarında bulunan 2  çocuk ise yakınlarına teslim edildi.

AA

yunanistan , edirne , kurmay albay , firari , fetö
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