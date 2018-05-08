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  3. 08 Mayıs 2018 14:50

Yunanistan'dan yeni skandal ! Darbecinin iltica talebi kabul edildi

Yunanistan İltica Dairesi, FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilerden birinin daha iltica talebini kabul etti.

Yunanistan'dan yeni skandal ! Darbecinin iltica talebi kabul edildi
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Yunanistan İltica Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeciden birinin daha iltica talebine onay verdi. 

Edinilen bilgiye göre, İltica Dairesine bağlı komisyon, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden birinin daha iltica talebini kabul etti.

Henüz ismi açıklanmayan darbeci firari askerin, gözetim altında tutuldukları polis karakolundan serbest kalma ihtimali bulunuyor. 

Yunanistan'da Danıştay, daha önce iltica talebi kabul edilen Süleyman Özkaynakçı'nın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı. 

Yunan hukukuna göre azami gözaltı süresi 18 ay. Bu sürenin mayıs ayı sonunda dolacağı belirtiliyor.

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis darbeci askerlerin bu sürenin dolması halinde serbest kalmalarının önünde herhangi bir engel bulunmadığını açıklamıştı.

Yunan yargısı, Türkiye'nin 8 firari darbeci askere yönelik iade taleplerini üç kez reddetmişti.

 

AA

darbeci asker , yunanistan
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