  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yurt dışı telefon harçlarına dev zam yürürlükte

Yurt dışı telefon harçlarına dev zam yürürlükte

Yurt dışı telefon harçlarına dev zam yürürlükte
Güncelleme:

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı 20 bin TL'ye çıktı. Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

‘492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre yurt dışından getirilen telefonların harçları 20 bin TL oldu.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu kararın 1. maddesi ile 492 sayılı Kanuna bağlı, (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) yüzde 50 oranında artırılmış, anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20 bin TL olarak yeniden belirlenmiştir. Nispi harçlar ile söz konusu karara istinaden belirlenen maktu harç tutarları bu tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir."

Etiketler cep telefonu yurt dışından cep telefonu yurt dışından telefon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Urartu Kralı'nın yaptırdığı 2 bin 800 yıllık Keşiş Gölü yok oluyor!
Arda Güler'in Real Madrid'deki maaşı ortaya çıktı
Erdoğan’dan gazeteciye ''ağzın bal yesin'' yanıtı
Resmi Gazete'de yayınlandı; yine zam yağdı!
Zeynep Bastık aşkını sevgilisinin kucağında ilan etti
Seyyanen zamdan milyonlarca memura kötü haber
Tarlada çalışan adam hazine buldu! Topraktan altın fışkırdı
Emmy Ödülleri'nde adaylar açıklandı
Kira krizi vergi doğurdu: Kademeli emlak vergisi önerisi
Deprem hurdalığında en acı teslimat