Yurt dışına kaçan 419 FETÖ'cünün iadesi istendi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında yurt dışına kaçan 419 yönetici ve üyesi hakkında iade talebinde bulunuldu.



15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirmeye kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı her alanda kararlı mücadele yürütülüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine destek verdikleri, örgüte üye oldukları ve örgüt adına suç işledikleri iddiasıyla güvenlik güçlerince yakalanarak adalete teslim edilen sanıklar, mahkemelerde yargılanıyor.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıklarınca hain darbe teşebbüsü ve örgütün yapılanmasına yönelik titizlikle yürütülen soruşturmaların tamamlanmasının ardından ülke genelinde açılan çok sayıda davada, aralarında darbe girişimini yöneten eski askerlerin de bulunduğu sanıklar, adalet önünde hesap veriyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi öncesi ve sonrası yurt dışına firar eden 419 yönetici ve üyesinin iadesi istendi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugüne kadar 419 FETÖ yöneticisi ve üyesi hakkında yabancı ülkelerden iade talebinde bulunulmuştur." dedi.

İade taleplerinin halen ABD Adalet Bakanlığında bekletildiğini vurgulayan Gül, "Bu noktada beklentimiz, iade taleplerinin bir an evvel ABD adli makamına tevdi edilerek iadeye ilişkin yargısal sürecin başlatılmasıdır." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, Türk yargısının 15 Temmuz akşamından itibaren adliye koridorlarında hakimiyle, savcısıyla Türkiye'nin bekası için hukuk çerçevesinde mücadelesini sürdürdüğünü bildirdi.

Ayrıca FETÖ terör örgütünden 32 bin tutuklu hükümlünün cezaevlerinde bulunduğunu söyleyen Gül, "Milletimiz emin olsun, tüm kurumlarımız, yargı camiamızda bu konudaki mücadelesini kesintisiz bir şekilde, kararlı olarak sürdürmeye devam etmektedir." dedi.

FETÖ firarileri ABD'de lüks içinde yaşıyor

FETÖ'nün ABD'ye kaçan önde gelen üyeleri, sahip oldukları yüz binlerce dolarlık ev ve arabalarla lüks içinde yaşıyorlar.

ABD'de kamuya açık kaynaklardan derlenen bilgiler, FETÖ'nün bu ülkede yaşayan önde gelen mensuplarının yüksek standartlara sahip konutlarda rahat içinde yaşadıklarını ortaya koydu.

Sosyal medya hesaplarından her fırsatta hain darbe girişimi nedeniyle Türkiye’de yargılanan örgüt üyeleriyle ilgili ajitasyon ve iftira dolu paylaşımlarda bulunan FETÖ'cülerin, ABD koşullarında "ortanın üstü yaşam standardına" sahip oldukları görülüyor.

Örgütün uzun yıllar ABD'de bulunan bazı üyelerinin milyon dolarlık mal varlığına sahip olması, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD'ye kaçan FETÖ firarilerinin de kısa sürede yüz binlerce dolarlık evleri tercih etmesi dikkati çekiyor.

İşte o firarilerden bazıları;

FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün San Francisco önemli merkezlerinden Palo Alto’nun en işlek caddesi University Avenue yakınında açtığı “tuts Bakery-Cafe” adlı kafe, bölgedeki örgüt mensuplarının buluşma noktası konumunda.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimindeki kilit isimlerden firari Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın New Jersey'in lüks semtlerinden Ridgefield'da oturduğu yaklaşık 550 bin dolar değerindeki üç katlı evin önünde de çeşitli markalarda 3-4 araç bulunuyor.

Adil Öksüz'ün eşi, Yıldırım’ın kardeşi olan Aynur Öztürk de New Jersey'de lüks içinde yaşıyor.

FETÖ elebaşı Gülen'in en mahrem sırlarını bildiği öne sürülen ve örgüt içinde “Uzun Cevdet” olarak tanınan Cevdet Türkyolu ve ailesinin ABD'deki gayrimenkul zenginliği de dikkati çekiyor.

Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Başkanlığını yürüten FETÖ'cü Kemal Öksüz, Virginia eyaletinin Arlington şehrinde 6 odalı ve piyasa değeri yaklaşık 1,7 milyon dolar olan müstakil bir evde yaşıyor.

FETÖ’nün önde gelen yöneticilerinden Sezai Şablak da FETÖ elebaşı Gülen’in yaşadığı Pensilvanya'da 5 odalı, 4 banyolu bahçeli bir evde oturuyor. Evin değerinin yaklaşık 300 bin dolar olduğu sanılıyor.

FETÖ firarisi Emre Uslu, kayıtlara göre Virginia eyaletinin Fairfax kentinde kendine ait 400 bin dolarlık müstakil bir evde yaşamını sürdürüyor.

FETÖ'nün ABD yapılanmasında önemli bir yer tutan Türki-Amerikan İttifakı (TAA) Başkanı Faruk Taban da Virginia'nın Centreville bölgesinde kendine ait 470 bin dolarlık evde yaşıyor.

FETÖ elebaşı Gülen'e en yakın isimlerden olan ve 2004-2009 yılları arasında FETÖ'nün Rumi Forum başkanlığını yürüten Hasan Ali Yurtsever, Virginia'nın Fairfax kentinde piyasa değeri yaklaşık 515 bin dolar olan, müstakil dubleks bir evde ikamet ediyor.

Virginia eyaletinde yaşayan ve FETÖ bağlantılı Virginia International University'nin başkanı İsa Saraç'ın oğlu Talha Saraç da Ashburn bölgesindeki 500 bin dolarlık evde kalıyor.

"Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturmada TSK personeline FETÖ tarafından kumpas kurulduğu iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada firari olarak aranan ve ABD'ye kaçan Ahmet Sait Yayla da Fairfax kentindeki dubleks evde ikamet ediyor.