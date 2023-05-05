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Yurt dışında ve gümrüklerdeki oylar 1 milyon 165 bini aştı

Yurt dışında ve gümrüklerdeki oylar 1 milyon 165 bini aştı
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Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem milletvekili genel seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 165 bin 969 oldu.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, 27 Nisan’da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurt dışındaki temsilciliklerde 1 milyon 83 bin 684, gümrük kapılarında ise 82 bin 285 seçmen oy kullandı.

 Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs’a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00’ye kadar devam edecek.

 

Etiketler yurt dışı sçeim seçmen gümrük sandık ysk yüksek seçim kurulu
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