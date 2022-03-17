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Yüzde 70 indirimi duyan koştu: Neredeyse birbirlerini ezeceklerdi

Yüzde 70 indirimi duyan koştu: Neredeyse birbirlerini ezeceklerdi

Ankara’da açılışı yapılan bir alışveriş merkezinde yüzde 70’e varan indirimli ürün satışının yapıldığını duyan vatandaş mağazaya akın etti.

Ankara'daki bir AVM'nin açılışında şoke eden görüntüler oluştu. Yeni açılan bir mağazada yapılan büyük indirim izdihama neden oldu. Mağazanın açılışına özel yüzde 70’lere varan indirimli ürünlerden almak isteyenler adeta birbiri ile yarıştı. Yenimahalle'de açılışı yapılan AVM’nin, açılışa özel indirime gitmesi vatandaşların yoğun ilgisini sebep oldu. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar mağazaya akın edince hem içeride hem de mağaza önünde yoğunluk oluştu. Çağrılan polis ekipleri, metrelerce uzunluktaki kalabalığı dağıtmak için saatlerce uğraştı.

 ankarada indirimi duyan açılışa koştu

EZİLME TEHLİKESİ YAŞADILAR
Kepenklerin açılmasıyla birlikte mağaza içerisine bir an önce girmeye çalışan vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı. Türkiye’de 20’nci Ankara’da ilk olan mağazanın bin 500 metre karelik bir alana kurulduğunu belirten yetkililer, ürünlerde yeterince stoklarının bulunduğunu ve indirimin bir hafta süreceğini açıkladı. 

Etiketler indirim ankara açılış
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