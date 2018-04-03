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  3. 03 Nisan 2018 16:27

Yüzen ahırdan denize düştü !

Balıkesir'e 15 gün önce gelen "yüzen ahır"dan tahliye sırasında denize düşüp kanalizasyona giren bir dananın görüntüleri ortaya çıktı.

Yüzen ahırdan denize düştü !
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Balıkesir'in Bandırma ilçesine 15 gün önce gelen 'yüzen ahır' diye tabir edilen Zein- 1 adlı hayvan taşıma gemisinden tahliye sırasında denize düşüp, kanalizasyona giren bir dananın yakalandığı görüntüler ortaya çıktı.

Yaklaşık iki hafta önce Brezilyadan 8 bin 300 besili hayvan getiren Zein -1 adlı gemiden Çelebi Bandırma Limanındaki tahliye sırasında bir dana denize düştü ve kısa zamanda ortadan kayboldu.

Boğulup telef olduğu sanılan dananın Balıkhane önünde denize açılan kanalizasyona girdiği saptandı, yakalamak için çalışma başlatıldı. Bir görevli kanala girip dananın ayağını iple bağladıktan sonra denize doğru çekerek dışarıya çıkardı. Denizde yüzen dana, çekilerek merdivenlerden rıhtıma çıkarıldıktan sonra limana ait bir römorkörle kaçtığı rıhtıma geri götürüldü.

O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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