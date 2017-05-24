Zabıtaya ilginç tepki: ''Onu çekme bunu çek''

Muğla’nın Marmaris ilçesinde zabıtaya kızan bir minibüs şoförü, ilginç bir tepki ortaya koydu.

Marmaris-İçmeler dolmuş hattında faaliyet gösteren şoför esnafı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) sefer saatlerine getirdiği 15 dakikalık sınırlamaya tepki gösterdi. Zabıta ekiplerinin minibüslerin araç plakalarının fotoğrafını çekmesine tepki gösteren şoförlerden Turgut Kaz, fotoğrafın çekilmesini engellemek amacıyla aracının önüne geçti ve pantolonunu aşağı indirerek, “Onu çekme bunu çek” diye bağırdı. Eylem karşısında şaşkınlık yaşayan zabıta minibüs şoförlerine, “Otogardan çıkabilirsiniz” dedi ancak bu kez de araçlara gişeden bilet verilmedi. Minibüsçüler, büyükşehir belediyesinin araçlarının nakit para almasına da tepki gösterdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Kara Taşıma Şube Müdürlüğü, Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 14.03.2017 tarihli yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda Marmaris’te faaliyet gösteren S.S 21 Nolu İçmeler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin sefer hareket saatlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik karar aldı. Kararda daha önce herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından minibüsler için herhangi bir sefer hareket saatinin belirlenmediğine dikkat çekildi. Belediye ve kooperatif araçlarının sefer hareket saatleri kapsamında homojen bir dağılımın yapılması amacıyla, İçmeler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi araçlarının 15 dakikada bir sefer yapmasına karar verdi.

Ancak bu uygulama güzergahta sefer yapan minibüsçülerin tepkisine neden oldu. Karar nedeniyle hem kendilerinin hem de vatandaşların mağdur olduğunu söyleyen minibüsçüler, bu karardan dolayı bir minibüsün saatlerce otogarda beklediğini, ekonomik olarak da büyük zarara uğradıklarını ifade ettiler.