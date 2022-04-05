Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 öğrenciden iyi haber

Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 üniversite öğrencisi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 üniversite öğrencisi tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Kentte, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtta kalan öğrencilerden 11'i sabah erken saatlerde, bulantı ve kusma şikayetinin ardından çağırılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edildi. Olayla ilgili Çorum Valiliği tarafından inceleme başlatıldı. Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu öğrencilerimizin tahlil sonuçlarında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Konu ile ilgili Valiliğimiz tarafından inceleme başlatılmış olup, süreç tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir." denildi.