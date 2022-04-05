  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 öğrenciden iyi haber

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 öğrenciden iyi haber

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 öğrenciden iyi haber

Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 üniversite öğrencisi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 üniversite öğrencisi tedavilerinin ardından taburcu edildi. 

Kentte, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtta kalan öğrencilerden 11'i sabah erken saatlerde, bulantı ve kusma şikayetinin ardından çağırılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edildi. Olayla ilgili Çorum Valiliği tarafından inceleme başlatıldı. Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu öğrencilerimizin tahlil sonuçlarında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Konu ile ilgili Valiliğimiz tarafından inceleme başlatılmış olup, süreç tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir." denildi.

Etiketler çorum öğrenci taburcu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte borsada temettü veren şirketler! Hangi şirket ne kadar kar payı ödeyecek?
Nisa bebeği terk eden annenin ifadesinde kahreden fuhuş ayrıntısı: Görüntüler ortaya çıktı
İmamoğlu kendisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Nihat Hatipoğlu'nun canlı yayındaki zor anları: O soruyu yanıtlayamadı
Dolar, Euro ve altın... Piyasalar kritik sınırda
Yaprak Dökümü'nün Sedef'i hiç unutamadığı olayı anlattı! ''7-8 sene utandım''
Memur ve emekli maaş zam farkı belli oldu
İstanbul'da suya zam geldi!
Sosyal medyadan tepki yağıyor: Müge Anlı'dan Suriyeli kadına vatandaşlık alma sözü
Altın ve dolarda fırtına öncesi sessizlik! İslam Memiş uyardı: Mayıs'ta kıyamet kopacak