Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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