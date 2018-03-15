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  3. 15 Mart 2018 17:01

Zimmetine para geçirip şans oyunu oynamış !

Adana'da bir bankacı, 13 müşterisinin hesabından 304 bin lira ve 23 bin avroyu zimmetine geçirdiği iddiasıyla ilk duruşmasına çıktı.

Zimmetine para geçirip şans oyunu oynamış !
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Adana'da bir bankacı hakkında 13 müşterisinin hesabından  304 bin lira ve 23 bin avroyu zimmetine geçirdiği iddiasıyla 12 yıla kadar hapis  cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Akif Oruç ve müşteki taraflar ile avukatları katıldı.

Oruç savunmasında, bankada operasyon asistanı olarak çalıştığını ve  dokuz yıldır aynı bankanın çeşitli şubelerinde görev yaptığını söyledi.

Eşinden boşandığını ve kayınbiraderine borcunun bulunduğunu belirten  Oruç, şöyle devam etti:

"Borçlarım nedeniyle aile içinde huzursuzluklar başladı. Ben ilk  olarak müşterilerden İ.A'nın hesabından para çekerek boş dekont çıkardım.  Müşterinin rızası ve imzası olmadan bunu yaptım. Bu işlemi tek başıma yapıyordum.  İlk olarak tefeciye borcumu ödedim. Sonra 25 bin lira çektim şans oyunları  oynadım. Ben toplamda 13 kişinin bankadaki hesabından parasını çektim. Müfettişin  tespit ettiği gibi toplam çektiğim para 304 bin lira ve 23 bin avrodur. Bu utancı  yaşadığım için çok üzgünüm. Çok pişman oldum. Tahliyemi talep ediyorum."

Banka avukatı ise sanık Oruç'tan şikayetçi olduklarını belirterek  davaya katılma taleplerinin kabul edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de dosyanın bilirkişiye gönderilerek zimmet konusunda  rapor istenilmesine ve tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek  duruşmayı erteledi.

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