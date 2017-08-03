Zıpkınla 68 kilo balık avladı

Çanakkale’de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde çalışan Müjdat Turan, zıpkınla avladığı 2 metre boyunda ve 68 kilo ağırlığındaki akya balığının türünün Türkiye’de avlanmış en büyük balığı olduğunu söyleyerek, bunun Türkiye rekoru olduğunu belirtti.

Çanakkale’de Gençlik Hizmetleri ve spor İl Müdürlüğü’nde çalışan Müjdat Turan, zıpkınla yaklaşık 30 metre derinlikte 15 metrede orta suda askıda kalarak örümcek tekniğiyle avladığı 2 metre boyunda ve 68 kilo ağırlığındaki akya balığının türünün Türkiye’de avlanmış en büyük balığı olduğunu ve bunun Türkiye rekoru olduğunu söyledi. Profesyonel olarak dalış yapan ve tüpsüz dalışta 40 metre derinliğe kadar inebilen Turan’ın dipte bekleme süresi 4.5 dakikayı buluyor. Turan, static apneada ise 6.5, 7 dakika suyun altında kalabiliyor.

‘BU BALIK TÜRKİYE REKORU’

Yaklaşık 30 yıldır serbest dalış zıpkınla balık avcılığı yaptığını ifade eden Müjdat Turan, “ Bugünde(dün) normalde Sabah suyu yapmam gerekirdi biraz geç kaldım. Saat 12.00 sularında suya girdim. Yaklaşık 8-9 knot esen fırtınada dalmaya karar verdim. Benim her zaman avladığım akya merasına gittim. Tabi bu sert havadan dolayı çok şiddetli akıntılar vardı. Merada yaklaşık 30 metre derinlik ve orta suda avladım balığı. İlk baş bunlar iki tane geldiler, önce meradaki yem popülasyonunu görünce burada bir avcı olduğunu hissettim ve örümcek tekniği dediğimiz bir teknikle balığı avlamayı başardım. Balığa zıpkın attıktan sonra boğazın orta sularına gemi yoluna yakın mesafelere balık beni sürükledi. Çünkü çok ciddi güçlü bir balık. 68 kilo civarında. Tabi bu kadar büyük balığı ben ilk defa vuruyorum. Bu balık Türkiye rekoru. Daha önce 60-65 kilo vuran arkadaşlarımız var Türkiye’de. Bu kadar güçlü bir balıkla yaklaşık 2 saat mücadele ettim. 2 saat sonunda balığı kıyıya çekmeyi başardım” dedi.

‘ÇOK BÜYÜK DEVASA VE GÜÇLÜ BİR BALIK’

Ben şuan 68 kiloyla Türkiye rekorunu noktaladım diyen Turan, “Çok büyük devasa ve güçlü bir balık. Çok zor oldu ama sonucunda balığı almayı başardım. Avladığım bu büyük balıkları, sosyal medya hesabımdan yurt içi ve yurt dışından beni takip eden binlerce takipçime görsel şölen halinde onlara sunuyorum” şeklinde konuştu.