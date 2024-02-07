  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Zonguldak'ta batan geminin 7 mürettebatı 3 aydır bulunamadı

Zonguldak'ta batan geminin 7 mürettebatı 3 aydır bulunamadı

Zonguldak'ta batan geminin 7 mürettebatı 3 aydır bulunamadı
Güncelleme:

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması amacıyla başlatılan çalışmalar yaklaşık 3 aydır sürüyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama faaliyetleri, 81'inci gününde devam etti.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, askeri ve Erdemir liman bölgeleri yoğunlukta olmak üzere liman dışında da arama faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan batık enkazını kaldırma işlemlerine havanın düzelmesiyle yeniden başlandı.

Aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri yapılıyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

AA

Etiketler zonguldak batan gemi karadeniz ereğlisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu ilçede sadece 1854 kişi yaşıyor! İşte Türkiye'de en az nüfusu olan ilçeler Bu ilçede sadece 1854 kişi yaşıyor! İşte Türkiye'de en az nüfusu olan ilçeler Prof. Dr. Ahmet Ercan ''korktuğum 3 yer'' diyerek uyardı Prof. Dr. Ahmet Ercan ''korktuğum 3 yer'' diyerek uyardı Bakan Mehmet Özhaseki'den asrın felaketinin yıldönümünde tepki çeken ifadeler Bakan Mehmet Özhaseki'den asrın felaketinin yıldönümünde tepki çeken ifadeler Dolar ve Euro'dan yeni rekor, altın da uçuşta Dolar ve Euro'dan yeni rekor, altın da uçuşta Korku filmi değil gerçek: Sel böyle geldi! Korku filmi değil gerçek: Sel böyle geldi! Kutuplara dönen ilimizde sokakta kayak keyfi kamerada Kutuplara dönen ilimizde sokakta kayak keyfi kamerada Emeklinin bayram ikramiyeleri için çılgın rakam Emeklinin bayram ikramiyeleri için çılgın rakam Emeklinin bayram ikramiyesine zam geliyor! Emeklinin bayram ikramiyesine zam geliyor! Tekrar tekrar ertelenmişti; Alper Gezeravcı'nın dönüş saati belli oldu Tekrar tekrar ertelenmişti; Alper Gezeravcı'nın dönüş saati belli oldu Yer: Tunceli... Yılanlar kış uykusundan uyandı; vatandaş tedirgin Yer: Tunceli... Yılanlar kış uykusundan uyandı; vatandaş tedirgin