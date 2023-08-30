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Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 11 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 11 kişi tutuklandı
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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, kentte kaçak kazı yapan 11 şahsı yakaladı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Çaycuma ilçesinde içerisinde icra edilen operasyonda 11 şahıs kaçak kazı yaptığı esnada, 1 adet iş makinası, 1 adet dedektör, 2 adet dedektör başlığı ve 1 adet alan tarayıcı ile birlikte suçüstü yakalandı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 11 şahıs, ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır.

Etiketler tutuklama 11 kişi zonguldak
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