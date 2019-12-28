Bir değişim hikâyesi... Değişim uzmanı Neval Kütük anlattı

Son zamanlarda sık sık duyduğunuz "değişim" sözcüğünü ve bireylere katacağı değeri bir Değişim

Uzmanına sormaya karar verdik. Bu amaçla Dünya Değişim Akademisi Değişim Uzmanı Neval Kütük hanımla kısa bir röportaj yaptık.

Değişim Uzmanı Neval Kütük bir bankacı olarak başladığı hayatının Dünya Değişim Akademisi'yle nasıl kesiştiğini tüm samimiyetiyle anlattı.

Merhaba Neval Hanım, bize Dünya Değişim Akademisi’nden bahseder misiniz?

Dünya Değişim Akademisi, “Kendini değiştir dünyan değişsin, dünyanı değiştir dünya değişsin!” sloganıyla, tüm dünyaya hızla yayılan ve dünyanın pek çok ülkesinde Değişim Merkezleri ve Değişim Uzmanları bulunduran bir kurum. 55 yıllık birikimi ve bilimsel metotlar temelinde başta birey olmak üzere tüm insanlığın değişimini hedefleyen birbirinden etkili Değişim programları ile tüm insanların sorunlarına çözümler sunuyor.

Değişim programları ile kastettiğiniz nedir? Bu programlar nasıl uygulanıyor?

Dünya Değişim Akademisi bünyesinde sunulan Değişim programları bireyde pozitif yönde, güçlü bir değişim sağlıyor. Özellikle günümüz dünyasında bireyin kişisel gelişim alanında çözmek istediği pek çok konuya kalıcı ve etkili çözümler oluşturan programlar bunlar. Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuları Aşma, Depresyondan Özgürleşme, Kıskançlığı aşma, Başarı, Kendini İfade Etme, Etkili İletişim, İlişki Sanatı gibi arayışlara uygun 100’ün üzerinde program var.

Değişim Programları teorik ve pratik çalışmalardan oluşuyor. Teorik bölümde her bir çalışmada adım adım programın ana konusu çerçevesinde aydınlatıcı, yol gösterici, kişinin doğrudan gündelik yaşamına adapte edip, hemen o an uygulamaya geçirerek içinde bulunduğu durumu pozitif yönde dönüştürebileceği bilgiler aktarılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri, ve derin gevşeme çalışmalarından oluşuyor.

Değişim programlarının yararlarından bahseder misiniz?

Öncelikle hissedilen belirgin etki stres ve gerilimin hayatınızdan uzaklaşması oluyor. Özgüven güçleniyor, daha yapıcı ve çözüm odaklı hale geliyorsunuz. Değişim programları motivasyonun yükselmesini sağlıyor, yaşama karşı isteksizlik halinin yerini coşku ve mutluluk alıyor. Ayrıca iletişim yeteneği güçleniyor. Gerek özel hayatta gerekse iş yaşamında yaratıcılık ve başarı artıyor. Açıkçası artık hayatın her anını doya doya yaşamaya başlıyorsunuz. Kendinizi tatminlik içinde hissediyorsunuz. Hem kendinizle hem de çevreyle bir uyum, bütünleşme hali oluyor.

Bankacılıktan, değişim uzmanlığına uzanan değişim hikayenizi kısaca anlatabilir misiniz?

Hayatımda çok yoğun stres ve gerilim altında olduğum bir dönemdi. “Artık bir şeyler yapmalıyım, bu böyle gidemez” dediğim noktada yolum Dünya Değişim Akademisi ile kesişti. Keskin bir uyanıştı benim için ve önümde bir yol ayrımı vardı. Bir karar vermem gerekiyordu işte bu karar hayatımı tümden değiştirdi.

Öğrenim hayatımda hep hırslı ve birinci olma kaygıları yaşayan biriydim. Sürekli not kaygıları ve çevremin, öğretmenlerin beklentileri ile yetiştim. Stres, gerginlik, endişe, hayal kırıklıkları bünyemde çok büyük hasarlar bıraktı. Bu hasarlar tüm yaşamıma yansıdı. Bunu çok sonra anladım.

Üniversitede okuduğum bölüm Sosyolojiydi. Mezun olduktan sonra hemen iş arayışlarına başlamıştım. O dönemde, yakın çevrem bankalarda terfi imkanlarının çok yüksek olduğunu söylüyorlardı. Bankalara başvuru yapmam için önerilerde bulunuyorlardı. Başvurularımı bankalara yönlendirmem sonucunda kendimi özel bir bankada çalışırken buldum.

Bir süre geçtikten sonra mutsuz olduğumu fark ettim. İçimde bir huzursuzluk vardı, bilinçli bir seçim yapmadığımı anladım. Ama biraz geç olmuştu. Stres ve rekabet ortamı sonucu depresyona girdim. Hem bedensel hem zihinsel olarak çok yıpranıyordum. Bu süreç sonunda migren teşhisi ile karşı karşıya kaldım. Aldığım antidepresan ilaçlarına bir de migren ilaçları eklendi. Artık sadece günü kurtarmaya çalışıyordum.

Bir süre daha dayanabildim, sonrasında o uyandırıcı soruyu sordum kendime; “Bu, daha ne kadar böyle devam edecek? Bir şeyler yapmalıyım” Hissettiğim keskin acı bana ne yapmam gerektiğini net bir şekilde söyledi.

İşten ayrılma kararımı yakın çevremle paylaştığımda; Deli misin sen? Herkes senin yerinde olmak için neler yapıyor? yanıtını alıyordum. Kararlıydım ve işten ayrıldım. Benim olmayan bir hayatı yaşıyordum, o hayatı geri almak için yeni bir yola girdim.

Dünya Değişim Akademisi ile nasıl tanıştınız?

İşten ayrılma dönemime rastlar Dünya Değişim Akademisi ile tanışmam. Bir gün uzun zamandır görüşmediğim yakın bir arkadaşımla bir kafede sohbet ediyorduk. Dünya Değişim Akademisi’ni ilk kez o zaman duydum. Çok ilgimi çekti.

Hemen bir Değişim Uzmanı ile değişim programlarını uygulamaya başladım. Sürekli bir değişimin içindeydim. Bu değişim eskiden katıldığım masa başı sıkıcı eğitimlere benzemiyordu. Nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gevşeme çalışmalarından oluşan dinamik bir uygulamaydı. İlk kez huzur ile karşılaşmıştım. Bu benim için en büyük devrimdi! Stres, gerilim, korku ve kaygılar aşama aşama hayatımdan uzaklaşıyordu. İçimde kıpır kıpır yükselen bir yaşama sevinci vardı, yaşadığım depresyon tarihe karışıyordu. İtiraf etmeliyim ki; gerçek mutluluğu ilk kez yaşıyordum.

Değişim Uzmanı olmaya nasıl karar verdiniz?

Kendi değişimimin mucizelerini bizzat yaşayınca, bu değişime ihtiyacı olan başka kişilerin de değişimine yardımcı olabileceğimi düşündüm. Kendi deneyimlerim bunun en net kanıtıydı. Artık sadece uygulayıcı değil, değişim programlarını sunmak da istiyordum. Bunun insanlar için yapılabilecek en büyük hizmet olduğunu algıladım. İşte o an kesin olarak Değişim Uzmanı olmaya karar verdim.

Değişim Uzmanı olunca hayatınızda neler değişti?

Bu hayatta insanın sevdiği işi yapması çok önemli. Çünkü insan sevdiği işi yaptığında gerçekten mutlu olabiliyor. İşte değişim uzmanı olduktan bu yana yaşadığım en güçlü duygu bu. İşimi yaparken hem kendim pozitif yönde değişiyorum hem de insanların değişimine aracılık edebiliyorum. Kendimi gerçekten özgür hissediyorum. Hayatım artık çok daha anlamlı.

Herkes Değişim Uzmanı olabilir mi? Değişim Uzmanı nasıl olunur?

Herkes Değişim Uzmanı olabilir. Bunun için özel bir şart aranmıyor. Bu kapsamda, Dünya Değişim Akademisi’nin İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) ile ortaklaşa yürüttüğü Değişim Uzmanlığı Programı’na başvurarak değişim uzmanı olabilirsiniz.

En yakın Değişim Uzmanlığı Eğitimi ne zaman? Değişim Uzmanı olmak isteyenler ne yapmalı?

2020 yılı için en yakın Değişim Uzmanlığı eğitimi 23-30 tarihlerinde gerçekleşecek . Diğer tarihler ise sırasıyla; 6-12 Haziran, 21-28 Eylül ve 7-14 Aralık. İstediğiniz ve size uygun bir eğitim tarihini seçerek kayıt yaptırabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve başvuru işlemleri için Dünya Değişim Akademisi yetkilileri ile iletişime geçmeniz yeterli:

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O zaman başlangıçtaki sloganla bitirelim:

KENDİNİ DEĞİŞTİR DÜNYAN DEĞİŞSİN, DÜNYANI DEĞİŞTİR DÜNYA DEĞİŞSİN!