Mahkemeden çok konuşulacak ''soyadı'' kararı

Ankara 4. Aile Mahkemesi, velayeti annede olan ve babası tarafından doğduğundan beri hiç görülmeyen çocuğa annenin soyadının verilebileceğine hükmetti.

Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi;

"Erkeğe velayet hakkı kapsamında tanınan 'çocuğun soyadını belirleme hakkı'nın kadına tanınmaması, cinsiyete dayalı farklı bir muamele teşkil edecektir."