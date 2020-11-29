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  3. 29 Kasım 2020 13:00

Mahkemeden çok konuşulacak ''soyadı'' kararı

Aile mahkemesi tarafından verilen "çocuğun soyadını belirleme hakkı"nı anneye de tanıyan karar dikkat çekti.

Mahkemeden çok konuşulacak ''soyadı'' kararı
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Ankara 4. Aile Mahkemesi, velayeti annede olan ve babası tarafından doğduğundan beri hiç görülmeyen çocuğa annenin soyadının verilebileceğine hükmetti.

Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi;

"Erkeğe velayet hakkı kapsamında tanınan 'çocuğun soyadını belirleme hakkı'nın kadına tanınmaması, cinsiyete dayalı farklı bir muamele teşkil edecektir."

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