Oyuncak Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Çünkü oyun ve oyuncak çocukların gelişimini destekler, duygularını açığa çıkarır, hayal güçlerini geliştirir, başkaları ile iletişim kurmalarını sağlar. Dünyayı tanıyarak birer yetişkin olmalarına yardımcı olur. Günümüzde çok fazla oyuncak olması anne babaların oyuncak seçerken zor durumda kalmasına neden olur. Anne babalar oyuncak seçerken çocukların yaşı, gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve becerileri dikkate almalı, güvenli ve keyif alacağı oyuncakları seçmelidir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yelda Mumcu anlatıyor!

Oyuncak seçerken takibi oyuncağın yaş aralığına dikkat edin ama çocuğunuzun ilgi alanı ve gelişimsel düzeyi oyuncak seçiminde esas yol göstericiniz olsun. Oyuncak üstündeki yaş aralığı özellikle güvenlik açısından önemlidir. Örneğin aspire edebileceği küçük parçalar içeriyorsa dikkat etmeniz gerekir. Ama yaşının üstünde veya altında oyuncakları tercih etmeyin. Gelişimine ve ilgi alanına uygun oyuncaklar almaya çalışın.

Çocuğunuz için en iyi oyuncak onun yaratıcılığını, hayal güncü ve problem çözme becerilerini geliştiren oyuncaklardır. Yani bir oyuncağı farklı şekillerde kullanacağı oyuncaklardır. Örneğin legoları kullanarak bir gün kule yaparken ertesi gün aynı legodan bir araba veya telefon yapması gibi. Lego dışında diğer oyuncaklar da top, karton kutular, kumaş parçaları, renkli kağıtlar, kalemler vb de iyi bir alternatiftir.

Ufak bebekler için en oyuncak aslında annesi, babası ve bakıcısıdır. Bebeğiniz her zaman sizin yüzünüzü izlemekten, sesiniz duymaktan ve sizinle birlikte olmaktan mutlu olur. Hangi tür oyuncak ile oynarsa oynasın sizinle birlikte olduğu zaman bebeğiniz daha mutlu olur.

Oyuncakların kız oyuncağı veya erkek oyuncağı gibi sınıflandırılması önemli değildir. Çünkü oyuncaklar bütün çocuklar içindir.

Oyuncakların sağlam yapılmış olanlarını tercih edin. İkinci el, eski ve yıpranmış oyuncakların bazı parçaları tehlikeli olabilir. Kırılmış, yıpranmış, gevşemiş, keskin kenarlı, boyası çıkmış oyuncakları kullanmayın.

Aşırı ağır ve üzerinde uzun kabloları olan oyuncakları tercih etmeyin. Çünkü boğulma ve yaralanmalara neden olabilir.

Büyük çocuklar için uygun olan oyuncaklarla kazalara neden olabileceği için küçük çocukların oynamasına müsaade etmeyin.

Oyuncakların yapılmış olduğu malzemelere ve boyalarına dikkat edin. Çünkü bunlar toksik maddeler içerebilir. Etikette toksik değildir yazısını görmeye çalışın. Yine güçlü mıknatıs içeren oyuncakların mıknatıslarının yutulması da çocuklarda barsak sorunlarına neden olabilir. Ayrıca pilli oyuncaklarda pilin içerisindeki kimyasallar açısından dikkatli olun. Kumaştan yapılan oyuncakların aleve dayanıklı, dolgu oyuncakların yıkanabilir olup olmadığına bakın. Oyuncak boyalarının kurşunsuz olmalarına dikkat edin.

Kullanılan oyuncakları aralıklı olarak silin veya yıkayın. Böylece çevreden almış olduğu kimyasalları temizlemiş olursunuz.